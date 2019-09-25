أهالي ميت بدر حلاوة: مستشفي التكامل لا تصلح لاستقبال المرضى

تسود حالة من الغضب بين أهالي قرية ميت بدر حلاوة بالغربية، بسبب تردي الخدمة الطبية بمستشفي التكامل التى لا تصلح لاستقبال المرضى.



وقال عبدالفتاح عوكل أحد الأهالي: نريد من وزيرة الصحة زيارة المستشفي في قرية ميت بدر حلاوة التى ضربها الإهمال رغم أن الرئيس السيسى يوجه بالاهتمام بالصحة وبالإنسان، وأخيرًا حملة 100 مليون صحة، فمستشفي "التكامل" تحتاج إلي تطوير شامل.



وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن شباب القرية تبنوا حملة للعمل علي تطوير المستشفي بالتبرعات، لكن لا بد من وضع أسس ومعايير وأساسيات للمستشفي من ناحية المستلزمات الطبية والأجهزة والأدوية.



وقال: "المستشفي لا يقدم خدمة لمريض والأهالي لا يلومون الأطباء لكن يلتمسون لهم العذر، ومن هنا بدأت حملة العمل علي تطوير مستشفي ميت بدر".



وتابع: "طالب الأهالي زيارة وزيرة الصحة بالنزول والعمل علي وضع خطة للتطوير حتي تكون مستشفي جيدة قادرة علي تقديم خدمة لكل مريض".