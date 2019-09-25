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سياسي

برلماني: السيسي رفع رؤوس المصريين لعنان السماء

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:28 م
جريدة الدستور
عائشة حسن
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أشاد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، بالقضايا المهمة التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى خطابه امام اجتماعات الأمم المتحدة مؤكدا أنه رفع رؤوس المصريين لعنان السماء وهو يتحدث باسمهم ولغتهم أمام العالم.

وطالب "حساسين" فى بيان له اصدره من نيويورك اليوم المجتمع الدولى بأن يسارع وينفذ رؤى الرئيس السيسى حول مختلف القضايا التى جاءت فى كلمته، خاصة فيما بتعلق بمكافحة الإرهاب الأسود وإحياء مسيرة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مؤكدا أن الرئيس السيسى لم يتحدث باسم مصر فقط، إنما تحدث باسم الدول العربية والأفريقية وباسم العالم كله ولم يترك أى أزمة أو مشكلة فى العالم كله إلا وطرح رؤيته لحلها، لافتا إلى أن الرئيس أكد للعالم كله أنه رجل سلام ويأمل فى إنهاء جميع الأزمات والمشكلات عن طريق التفاوض والحوار السياسى بما فيها حالة الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمشكلات والأزمات الأخرى داخل سوريا وليبيا واليمن.

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