"التضامن" تشارك في احتفالية "يوم مصر"

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، في احتفالية "يوم مصر" والتي نظمتها أكاديمية ناصر العسكرية، كما شارك البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بأكاديمية ناصر العسكرية.



حضر الاحتفالية اللواء شريف فهمي بشارة صادق الرافعى مدير الأكاديمية والعديد من الملحقين العسكريين من مختلف الدول العربية الشقيقة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الوزارات والهيئات المشاركة.



وتضمن اليوم جولة تفقدية لضيوف الأكاديمية للوحدة المتنقلة التابعة للبرنامج، بالإضافة إلى نماذج المنتجات اليدوية والخشبية المصنعة داخل الورش بدور الرعاية الاجتماعية والاستماع لعزف احد الأبناء.



يذكر أن البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى يأتي ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والعمل على توفير آليات تدخل لتوفير حياة كريمة للكبار بلا مأوى ودمج الصغار بلا مأوى في المجتمع.