روسيا وتركيا وإيران يقررون دعم اللجنة الدستورية السورية

عبَّر وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران عن عزمهم المساعدة في إجراء أول جلسة للجنة الدستورية السورية في جنيف.



وذكر بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث -نُشر على موقع وزارة الخارجية الروسية- أن وزراء الخارجية روسيا وتركيا وإيران يعتزمون دعم اللجنة الدستورية السورية عن طريق التعاون الدائم مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.



وأضاف البيان -حسبما أوردت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء- أن وزراء خارجية الدول الثلاث رحبوا بانتهاء عملية تشكيل اللجنة الدستورية، وأكدوا تمسكهم الثابت بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية.



ووصف الوزراء تشكيل اللجنة الدستورية السورية بالخطوة الحاسمة، التي ستصبح بداية لعملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل يشرف عليها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي والقرار الدولي رقم 2254.



يُذكر أن وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران -بصفتها الدول الضامنة لمحادثات أستانا- أجروا لقاء ثلاثيا على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.