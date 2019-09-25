الأردن وكازاخستان يتفقان على مواصلة التنسيق الثنائي

اتفق الأردن وكازاخستان على مواصلة التنسيق الثنائي وتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وتوحيد الجهود حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس مجلس النواب الأردني فيصل الفايز مع رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستاني داريغا نزارباييف على هامش مؤتمر رؤساء برلمانات دول أوروآسيا في العاصمة الكازاخستانية أستانا، حيث بحثا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن الأوضاع الراهنة في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.. وتم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.

ودعا الفايز إلى بناء شراكات اقتصادية بين البلدين، وتوقيع المزيد من الاتفاقيات المشتركة، وتبادل المنتجات والسلع والخدمات، وإقامة الاستثمارات المشتركة، خاصة في مجالات السياحة والنقل والطاقة والصناعات التعدينية والعمل على تفعيل دور مجلس الأعمال الأردني الكازاخستاني.

ومن جهتها، قالت رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخستاني "إن بلادها حريصة على مواصلة بناء العلاقات الكازاخستانية الأردنية بمختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، وأعربت عن تقديرها لدور الأردن الكبير تجاه اللاجئين السوريين، ودوره المهم من أجل إنهاء أزمات المنطقة وعودة الأمن والاستقرار لها.