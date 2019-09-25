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اقتصاد

انتهاء فعاليات ورشة الفاعل الاقتصادي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:26 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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عقدت ورشة عمل بمقر وزارة المالية تحت عنوان "برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد ودوره فى تأمين وتيسير حركة التجارة الدولية حيث تضمنت ورشة العمل التعريف ببرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد والمعايير والاجراءات الخاصة به والمزايا التى يقدمها للشركات التى تستوفى معايير الاعتماد والتى تعمل على خفض زمن الافراج عن شحناتهم الواردة والصادرة من خلال منح ميزة أولوية الدور فى كافة مراحل الإفراج وايضا استكمال إجراءات الافراج بعد مواعيد العمل الرسمية وكذلك يمنح تيسيرات من الجهات الرقابية تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

اقيمت الورشة تحت رعاية وزير المالية وأدار الورشة ابراهيم الفراش رئيس الادارة المركزية للفاعل الاقتصادي المعتمد وحضر الورشة الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لشئون الجمارك والشحات غتوري رئيس الادارة المركزية لشئون المصلحة واحمد شحاتة مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة والاستاذ احمد عبد الرحمن مدير عام المخاطر.

وقد شارك في اعمال الورشة قيادات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتم عمل عرض تقديمي لاخر قرارات الهيئة كما شاركوا بالرد على استفسارات عملاء الفاعل الاقتصادي المعتمد.

وقد تضمنت ورشة العمل الاشارة الى التوجيهات التى صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء لتذليل العقبات التى تؤدى الى تأخير زمن الافراج الجمركي عن الشحنات، وقرار الدكتور وزير المالية، وايضا الدكتور وزير الصناعة والخارجية برقم 566 لسنة 2019 بتشكيل لجنة مشتركة من الجمارك (برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد) & (الهيئة العامة على الصادرات والواردات) لإعداد قائمة بالشركات التى تتمتع بميزة القائمة البيضاء (الفحص الظاهرى).

وكذلك منح مزايا لشركات الأعضاء بالبرنامج من قبل الهيئة مثل أولوية الدور وسحب عينات الفحص ومزايا اخرى.

كما انتهت ورشة العمل بعدة توصيات من شركات القطاع الخاص ليتم عرضها على معالى وزير المالية للتنسيق والتشاور حول ما هى التيسيرات المطلوب اضافتها وتفعليها فى المرحلة القادمة مما يؤدى الى تيسير اجراءات الافراج عن الواردات والصادرت وخفض زمن الافراج، وايضا تم الرد على استفسارات الشركات الاعضاء بالبرنامج.

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