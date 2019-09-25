27 أكتوبر.. عمومية "مطاحن مصر الوسطى" تناقش استمرار الشركة

كشفت، شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة إن الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في 27 أكتوبر، ستنظر في استمرارها من عدمه لتجاوز الخسائر نصف رأسمالها.



وأضافت الشركة في افصاحها للبورصة، اليوم الأربعاء، أن الجمعية العامة العادية المنعقدة بنفس الجلسة، ستنظر في تقرير مجلس الإدارة ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2018-2019

وحققت الشركة خسائر بلغت 28.21 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 25.9 مليون جنيه بالعام المالي السابق له.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة لتصل إلى 200 مليون جنيه، مقابل 355.5 مليون جنيه خلال العام المالي 2017-2018.



ويبلغ رأسمال الشركة 30 مليون جنيه، موزعًا على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

وأرجعت الشركة الخسائر إلى انخفاض كمية القمح المطحون بنسبة 115 ألف طن سحب الربط، فضلا عن ارتفاع تكاليف التشغيل مثل "الكهرباء – المواد البترولية – الفوائد المدينة – الضرائب العقارية".



وفي وقت سابق، أفصحت الشركة عن تحقيق خسائر خلال العام المالي الماضي (2018-2019) بلغت 38.067 مليون جنيه، مقابل ربح بلغ 25.949 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.