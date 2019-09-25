القاهرة.. بدء اجتماع الأمناء العامين للبرلمانات العربية بمشاركة فلسطين

بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، برئاسة الكويت، وبمشاركة فلسطين.



وترأس وفد دولة فلسطين، ممثل أمين عام المجلس الوطني الفلسطيني عمر حمايل، والمستشار القانوني بالمجلس خالد عياد، ومسؤول ملف البرلمان العربي بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية ممدوح سلطان.



وأكد حمايل أهمية مشاركة فلسطين في هذا المحفل البرلماني العربي، والذي يسهم في تبادل الخبرات والتجارب، والتعرف على أحدث النظم الإدارية والتنفيذية بالأمانات العامة للمجالس التشريعية العربية، حيث سيعقد اجتماع اللجنة التنفيذية السادس والثلاثون، واجتماع الجمعية العامة الثامن والثلاثون خلال الاجتماع، فيما ستُجرى انتخابات تكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية على مقعد واحد، واعتماد دليل الصياغة التشريعية.