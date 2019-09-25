وزير الاتصالات الفلسطيني يشارك في مؤتمر الاتحاد البريدي بجنيف

شارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني اسحق سدر، في مؤتمر الاتحاد البريدي الاستثنائي الثالث والذي عقد في العاصمة السويسرية جنيف.



وقال الوزير في كلمته في المؤتمر، إن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي طالت كل مناحي الحياة في فلسطين، وأعاقت وما زالت، حق شعبنا في الحصول على أبسط الخدمات البريدية والتي يسعى الاتحاد الموقر توفيرها باعتبارها حقا أساسيا من الحقوق الإنسانية لكل الشعوب.



وقدم سدر نداءً عاجلًا للمدير العام والمكتب الدولي وكل الدول الأعضاء، للتحرك بشكل فوري والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري والسماح بإدخال 6 أطنان من الإرساليات البريدية والتي منع الاحتلال الإسرائيلي دخولها إلى فلسطين من خلال المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها دولة عبور للبريد الفلسطيني وفقًا للاتفاقيات الموقعة.



وأشار الى ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي للتشويش على دولة فلسطين في سبيل عدم تمكننا من الحصول على عضوية الاتحاد البريدي العالمي، مؤكدًا تمسكنا بالحق في العضوية الكاملة في الاتحاد وعلى دعم ومساندة الدول الأعضاء لتحقيق العدالة واستعادة حقنا كباقي شعوب العالم وفقًا لما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، كما طالب باحترام اسرائيل لقرارات الاتحاد البريدي العالمي والالتزام بتنفيذها.