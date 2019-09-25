حبس متهمين بالاستيلاء على 11 مليون جنيه من مواطنين

أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، الأربعاء، بحبس شخصين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاستيلائهما على 11 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها لهم، واستثمارها في مجال تجارة المواد الغذائية.



تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، بلاغًا من 5 مواطنين، يفيد بتلقي كل من مدير وشريك بشركة استيراد وتصدير، ومهندس زراعي، صاحب مؤسسة استيراد وتوريدات، مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها 11 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم، واستثمارهـا في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح، وامتنعوا عن رد المبالغ المالية إليهم بالمخالفة للقانون.



وأكدت التحريات صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثاني أثناء تواجدهما بدائرة مركز شرطة وادي النطرون، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة بالاشتراك مع ثالث جارِ ضبطه.



وتم تحرير بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.