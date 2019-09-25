الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لكانو سبورت الغيني

ستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب التتش، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا السبت المقبل في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.



ويبدأ فريق الأهلي تحضيراته اليوم لمواجهة بطل غينيا الاستوائية، بعد الحصول على راحة أمس بقرار من الجهاز الفني، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بهدف التقاط الأنفاس بعد الضغط المتواصل الذي تعرض له اللاعبون ما بين السفر إلى غينيا ومواجهة كانو سبورت في مباراة الذهاب ثم العودة إلي القاهرة والدخول في معسكر مغلق بالإسكندرية خاض خلاله الفريق مواجهتي الزمالك في السوبر المصري، وسموحة في الدوري العام.



ويعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي جلسة تنسيقية مع معاونيه قبل انطلاق مران الفريق اليوم.



ويضع فايلر خطة الإعداد لمواجهة الفريق الغيني، ويحدد التفاصيل الخاصة بالجانب الفني والخططي التي يرغب في تنفيذها خلال التدريبات الجماعية.



بعدها يلقي محاضرة نظرية على اللاعبين قبل انطلاق المران يتحدث فيها عن ضرورة إغلاق ملف بطولة الدوري العام بشكل مؤقت بعد الفوز الذي حققه الفريق على سموحة مساء أمس الأول الاثنين بهدف التركيز في مباراة كانو سبورت المقبلة؛ حيث إنها تقرب الفريق خطوة جديدة في طريق استعادة لقب دوري الأبطال الإفريقي.