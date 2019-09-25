التضامن: نستهدف الحفاظ على كيان الأسرة بـ "مودة"

قالت راندا فارس منسق عام برامج السكان والتطوع في وزارة التضامن الاجتماعي، وحملة "2 كفاية"، إنه تم إعداد مكون عن الزواج المبكر والصحة الإنجابية ضمن برنامج "مودة" باعتباره برنامجًا يضم عدد كبير من الشباب يتخطى المليون شاب.



وأضافت "فارس" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الوزارة تعمل على مناقشة الجوانب الاجتماعية للحفاظ على كيان الأسرة ومنها التعريف بمنظومة الزواج وأهدافه ومعايير اختيار شريك الحياة باعتبارها أهم عوامل نجاح العلاقة الزوجية.



يذكر أن برنامج "مودة" يستهدف الحد من معدلات الطلاق، بعد رصد ارتفاع معدلات الطلاق إلى 20% بين الأزواج فى الفئة العمرية من 30 إلى 35 عامًا، إذ بلغت الحالات نحو 198 ألف حالة سنويًا.