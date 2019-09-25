الأربعاء 25 سبتمبر 2019 الموافق 26 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

"حروب الجيل الرابع واحتلال العقول" ندوة لشباب الغربية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 01:22 م
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بالغربية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بقيادة جروب "شباب يدير شباب"، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية للتعريف بالقيادة والتبعية وصفات القائد الناجح، بعنوان "حروب الجيل الرابع واحتلال العقول".

وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الغربية، وبتوجيهات أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ويسري الديب، وكيل المديرية، وتحت إشراف سامح خضر، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

وبدأت فعاليات الندوة بكلمة منسق المبادرة، وضمن فريق YLY، وعرضت على الحضور تعريف مبسط للمبادرة ثم عرضت فيديو توضيحي للمبادرة.

وألقي "الوكيل"، كلمته وبعث تحيه شكر إلى وزير الشباب والرياضة، لإتاحة الفرص للشباب بتنفيذ مثل هذه المبادرات وإعطائهم الفرص الحقيقية، وأرسل تحياته للمحافظ الغربية على جهوده في إزالة أية عقبات أمام الشباب.

وعرضت منسق المبادرة مجموعة من الفيديوهات لمجموعة من الشباب الرياضيين الذين مثلوا مصر في العديد من البلدان المختلفة ورسالتهم من الفيديوهات بأن مصر تحقق الإنجازات.

وحاضرت في الندوة الدكتورة رانيا محمود الكيلاني، مدرس مساعد علم الاجتماع كلية الآداب جامعة طنطا، وبدأت كلمتها بتوجيه التحيه إلى شباب المبادرة على مثل هذه الندوات التثقيفية التي تساعد الشباب في فهم الكثير من المعاني المغلوطة لدى الشباب، وبدأت حديثها عن حروب الجيل الرابع وأنها لا تهدد مصر فقط وإنما تهدد العالم ككل، وما هو تخيل الشباب لحروب الجيل الرابع وتفسير الشباب لها وبدأت حوارها مع الشباب في تفسير معنى حروب الجيل الرابع.

وبسطت تفسيرها للمعنى أن العالم"ويليم" أسس نظرية حروب الجيل الأول 1646 وهو تاريخ بداية الدولة القومية، فكان التفكير السائد هو التوسع والانتشار سياسيا وجغرافيا، وبعدها بدأت تتوالى حروب الأجيال.

وأوضحت رانيا الكيلاني أن حروب الأجيال ركزت على جيوشها، وبعد ذلك تطور الموضوع إلى الأسلحة، ومن هنا بدأت حروب الجيل الثاني والتي بدأت من الحرب العالمية الثانية.

ثم انتقلت بالحديث عن الحروب حتى الوصول إلى الجيل الرابع ومدى تأثيره على عقول الشباب والوصول إلى تدمير فكرهم وكيفية التغلب على مثل هذه الحروب ومواجهاتها، وبدأت بحوار مفتوح مع الشباب عن مواجهة هذه الحروب والتغلب عليها.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

ما سر صمت تركي آل شيخ والهضبة وهنيدي على هجوم المقاول الأجير محمد علي؟

منذ حوالي 14 ساعة

ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بقنا

منذ يوم

تفاصيل عودة شيرى عادل إلى معز مسعود

منذ حوالي 19 ساعة

صراع الخونة مستمر.. الإخوانى محمد ناصر يسب الهارب أيمن نور في مكالمة مسربة

ads

الصور

image description

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

image description

مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري

image description

ريد كاربت الفارس والأميرة

image description

صور.. جامعة بنى سويف تستقبل الطلاب بتحية العلم

image description

عودة المدارس

الأكثر قراءة

هونيس يهدد بسحب لاعبي بايرن من المنتخب الألماني

خلافات زوجية تدفع «أسماء» للانتحار شنقًا بالإيشارب

إسبانيا ترفض طلب لجوء الهارب محمد علي

ضبط أكبر مخزن للأسلحة المضادة للطائرات بقنا

أيام زمان

تمثال أرعب مديحة يسري وحرمها من النوم وأكل طعامها

ماذا فعلت أمينة رزق ليضربها والدها بـ "الكرباج"؟ (فيديو)

سر غناء إسماعيل ياسين تحت تهديد السلاح

فايزة أحمد ومحمد سلطان قصة حب من أول نظرة.. تفاصيل تعرفها للمرة الأولى

الصحة

دراسة: تناول مكسرات يوميًا قد يؤدى إلى انخفاض الوزن

البصل والثوم يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

سيول تؤكد رابع حالة إصابة بحمى الخنازير في مزارعها وتطلب تعاون بيونج يانج

مستشفى بكوريا الجنوبية تجري عملية إجهاض بطريق الخطأ

الرئيس نيوز

الحكومة: أجور العاملين بالجهاز الإداري 301 مليار جنيه 70 منها للمعلمين

خبير استراتيجي: أردوغان حاقد على مصر.. و30 يونيو أفشلت مخططاته

مجموعة عقارية سعودية تبدأ نشاطها في مصر باسثثمارات 10 مليارات

47 وثيقة تكشف مؤامرة "إخوان مصر" و"حركة النهضة" على تونس

منوعات

هارى وميجان وابنهما آرتشى يلتقون بكبير أساقفة فى جنوب إفريقيا

قلة النظافة قد تدفع القطط لعدم استخدام صندوق الفضلات

القطط ليست أقل وفاء من الكلاب

الصداع النصفي يكلف سنغافورة مليار دولار في عام واحد

كشكول

ننشر مواعيد اختبارات القبول والأوراق المطلوبة بمعهد التمريض بالأزهر

طلاب مديرية التربية بالشرقية يحققون المراكز الأولي في مسابقات دولية

للأمهات الجدد.. استشاري يوضح الطريقة الصحيحة لتحميم رضيعك

"نائب وزير التعليم": يطالب أولياء الأمور بالمشاركة في القضاء علي الفساد

إسلام سياسي

لجان "الإرهابية" تشترى "صفحات مليونية" لترويج "دعوات الفوضى"

مقتل 11 داعشيًا فى قصف جوى استهدف مدينة مرزق الليبية

مقتل داعشى فى عملية أمنية لقوات "قسد" بدير الزور

الإرهابية وعناصرها يروجون لإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة قنواتهم التحريضيه ضد مصر


زيت وسكر

جهاز ٦ أكتوبر يضع خطة لمراقبة المنشآت الصناعية

تسوية حالات 600 من حملة المؤهلات وتثبيت المتعاقدين بالتأمين الصحي

وزيرة الصحة: لدينا خطة محددة لتنفيذ مبادرة علاج مليون إفريقي من فيروس “سي”

“تعليم بورسعيد” تُعلن عن 25 فرصة عمل

مقالات الرأي
منى رجب
وداعًا للعشوائيات
مؤمن المحمدي
سيد مصطفى
ماجد حبته
مصر السيسى.. وأمريكا ترامب
يوسف إدوارد
ثورات سيئة النية
المزيد

الثقافة

المشاركة المجتمعية للشباب بثقافة الإسماعيلية

دور المكتبة في نشر الوعي الثقافي

"جنود الله".. رواية أستشرفت تغول الإسلام السياسي المسلح

"العربي" تصدر "جريمة في باريس" للروائية الفرنسية صوفي إيناف

صفحتنا ع الفيس بوك