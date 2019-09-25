"حروب الجيل الرابع واحتلال العقول" ندوة لشباب الغربية

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بالغربية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بقيادة جروب "شباب يدير شباب"، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية للتعريف بالقيادة والتبعية وصفات القائد الناجح، بعنوان "حروب الجيل الرابع واحتلال العقول".



وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الغربية، وبتوجيهات أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ويسري الديب، وكيل المديرية، وتحت إشراف سامح خضر، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.



وبدأت فعاليات الندوة بكلمة منسق المبادرة، وضمن فريق YLY، وعرضت على الحضور تعريف مبسط للمبادرة ثم عرضت فيديو توضيحي للمبادرة.



وألقي "الوكيل"، كلمته وبعث تحيه شكر إلى وزير الشباب والرياضة، لإتاحة الفرص للشباب بتنفيذ مثل هذه المبادرات وإعطائهم الفرص الحقيقية، وأرسل تحياته للمحافظ الغربية على جهوده في إزالة أية عقبات أمام الشباب.



وعرضت منسق المبادرة مجموعة من الفيديوهات لمجموعة من الشباب الرياضيين الذين مثلوا مصر في العديد من البلدان المختلفة ورسالتهم من الفيديوهات بأن مصر تحقق الإنجازات.



وحاضرت في الندوة الدكتورة رانيا محمود الكيلاني، مدرس مساعد علم الاجتماع كلية الآداب جامعة طنطا، وبدأت كلمتها بتوجيه التحيه إلى شباب المبادرة على مثل هذه الندوات التثقيفية التي تساعد الشباب في فهم الكثير من المعاني المغلوطة لدى الشباب، وبدأت حديثها عن حروب الجيل الرابع وأنها لا تهدد مصر فقط وإنما تهدد العالم ككل، وما هو تخيل الشباب لحروب الجيل الرابع وتفسير الشباب لها وبدأت حوارها مع الشباب في تفسير معنى حروب الجيل الرابع.



وبسطت تفسيرها للمعنى أن العالم"ويليم" أسس نظرية حروب الجيل الأول 1646 وهو تاريخ بداية الدولة القومية، فكان التفكير السائد هو التوسع والانتشار سياسيا وجغرافيا، وبعدها بدأت تتوالى حروب الأجيال.



وأوضحت رانيا الكيلاني أن حروب الأجيال ركزت على جيوشها، وبعد ذلك تطور الموضوع إلى الأسلحة، ومن هنا بدأت حروب الجيل الثاني والتي بدأت من الحرب العالمية الثانية.



ثم انتقلت بالحديث عن الحروب حتى الوصول إلى الجيل الرابع ومدى تأثيره على عقول الشباب والوصول إلى تدمير فكرهم وكيفية التغلب على مثل هذه الحروب ومواجهاتها، وبدأت بحوار مفتوح مع الشباب عن مواجهة هذه الحروب والتغلب عليها.