"المبتكر الصغير" دورة تدريبية لأبناء العاملين بجامعة سوهاج

نظمت نقابة العاملين بجامعة سوهاج دورة تدريبية لأبناء العاملين في المرحلة الابتدائية بعنوان "المبتكر الصغير"، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.



وقال إن الورشة تهدف إلى تنمية مهارات التواصل الاجتماعي لأبناء العاملين، ورفع مستوى التفكير الإبداعي لديهم، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية تطوير الذات والثقة بالنفس، وتعريفهم بأسس التخطيط الفعال وصقلهم بمهارة التفكير الإبداعي.



وأوضح محمد نصر فراج مدير عام الموارد البشرية، أن الورشة تناولت عدة محاور مهمة في مجالات التنمية البشرية في المرحلة الابتدائية كالثقة بالنفس التي تعد أهم العناصر المكونة لشخصية الطفل منذ نشأته، كما ترتبط بشكل قوي باتجاهات الفرد السلبية أو الإيجابية تجاه نفسه وتجاه مجتمعه، وأيضا مساعدتهم للوصول إلى أفضل طرق النجاح، وتدريبهم على كيفية التعامل وقت الأزمات والمواقف الصعبة التى قد تواجههم، وذلك ليصل بالطفل إلى حالة من التقدير والأمان الذاتي، فيجعله مستقرا نفسيًا بعيدًا عن الإضطرابات، بالإضافة إلى القدرة على تخطي العقبات التي يواجهها دون تضخيم أو خوف مبالغ فيه.



والجدير بالذكر أن الورشة حاضر بها وائل حسن الخبير التربوي بوزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور 82 من أبناء العاملين بالجامعة في المرحلة العمرية من 6 إلى 12 سنة.