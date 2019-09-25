"العامة للخزف" تناقش استمرارية الشركة في 21 أكتوبر المقبل

قالت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"، إن الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في 15 أكتوبر، ستنظر في استمرارية الشركة.



وأضافت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الأربعاء، أن الجمعية العامة العادية المنعقدة بنفس الجلسة، ستنظر في تقرير مجلس الإدارة ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2018-2019.



وحققت الشركة خسائر بعد الضريبة بلغت 59.7 مليون جنيه خلال العام المالي 2018-2019، مقابل 13.41 مليون جنيه خسائر في العام المالي المقابل.



وأضافت الشركة، أنها حققت 247.77 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة، مقابل 305.8 مليون جنيه إيرادات في العام المالي 2017-2018.



ويبلغ رأسمال الشركة 100.73 مليون جنيه، موزعًا على 50.3 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيهين للسهم.