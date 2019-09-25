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الثقافة

ذكرى رحيل "ناهض حتر".. شهيد الفكر الذي اغتاله الإرهاب الإخواني

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:11 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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قبل ثلاثة أعوام عندما عبر عن استنكاره لمفهوم الإرهابيين عن الجنة٬ ذاك الذي اختزلوه في الحور العين وأنهار الخمر والعسل٬ وذلك بأن نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسم كاريكاتيري٬ فخرجت جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها الإخوان المسلمين بالأردن٬ محرضة عليه بعدما كفرته وأباحت دماءه لأنهم اعتبروا رسمه الكاريكاتوري متجاوزًا ضد الدين. إنه المفكر الأردني الشهيد "ناهض حتر" والذي يتزامن اليوم مع الذكري الثالثة لاستشهاده.

اغتيل حتر في 25 سبتمبر 2016 على سلم المحكمة التي توجه إليها بإرادة حرة كاملة٬ ليدفع عن نفسه ما نسب إليه من سب للذات الآلهية٬ لينفي عن نفسه إثارة النعرات الطائفية. على خلفية ما نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لرسم كاريكاتيري يسخر فيه من تصور إرهابيي داعش عن الله٬ وهو رسم تداوله أردنيون آخرون لم يجر توقيفهم يصور بطريقة ساخرة نظرة الدواعش إلى الإسلام والجنًة والمتمحورة حول الحوريات والنكاح، كما يعلن رموزهم باستمرار ومن دون خجل. كما أن ناهض حتر أصدر توضيحا يؤكد فيه القصد من الرسم ومن نشره.

يقول حتر في كتابه "ربيع زائف.. نقد الثورات العربية لعام 2011" عن الإخوان المسلمين في الأردن عقب ثورات الربيع العربي: "في الأردن أدى إنحسار التأثير السياسي للإخوان منذ خريف 2012 وتفككهم الداخلي وشعورهم بالهزيمة٬ إلي تشقق الطلاء الليبرالي عن شعارات الجماعة التي أعلن مراقبها العام "همام سعيد" صراحة السير بالبلاد نحو الدولة الدينية٬ وفي تعميم تسرب عمدا أعلن (الإخوان أنهم موكلون بالمسئولية الشرعية عن قيادة الشعب الأردني) ويفضح هذا الإعلان عن منهج معاد للديمقراطية والتعددية٬ (فالمسئولية الشرعية) تجب سواها من الشرعيات الأدني٬ كالشرعية الدستورية والإنتخابية والثورية إلي آخره من الشرعيات بما فيها "الشرعية الشعبية" التي رفعها الإخوان شعارا دعائيا٬ وتحصر حق القيادة بتنظيم حاصل علي التفويض الآلهي٬ وهنا ينتهي أي فارق من أي نوع بين الخط الإخواني وخط السلفية الجهادية. "

دفع ناهض حتر ثمن مواقفه فقد كان مقاومًا وشجاعًا٬ هو شهيد الكلمة الحرة٬ والفكر المتطرف المتشدد هو من أثار العوام من الناس ضده٬ بعث الإخوان المسلمين والمتشددون بتهديدات بالقتل إلى ناهض حتر٬ وجيشوا ضده. لكنهم لم ولن يستطيعوا أن يغتالوا أفكاره التي التف حولها محبوه في مصر وغيرها من دول العالم٬ حتي أنه تم تأبين حتر في أغلب الدول العربية والأوروبية.

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