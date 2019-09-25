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منوعات

هارى وميجان وابنهما آرتشى يلتقون بكبير أساقفة فى جنوب إفريقيا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:05 م
جريدة الدستور
وكالات
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التقى الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وزوجته ميجان ماركل اليوم الأربعاء، بكبير الأساقفة الناشط في مجال مكافحة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، ديزموند توتو، بصحبة ابنهما آرتشي ذات الـ4 أشهر، الذي يظهر لأول مرة أمام وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا.

ويمضى الزوجان اليوم آخر يوم لهما سويًا في مدينة كيب تاون، قبل أن يتوجه الأمير في وقت لاحق من اليوم إلى بتسوانا، في إطار جولتهما التي تستمر عشرة أيام في جنوب إفريقيا، في حين سوف تبقى ميجان مع آرتشي في جنوب إفريقيا.

وظهرت ميجان وهى تحمل آرتشي أثناء توجههما إلى توتو، الذي استقبلهما هو وزوجته لياه، ووصف توتو وزوجته لقاء دوق ودوقة ساسكس "بالشرف النادر" وذلك في بيان أصدرته مؤسسة ديزموند ولياه توتو الأسبوع الماضي، وجرى هذا اللقاء في مقر المؤسسة، وهو مبنى أثري في كيب تاون بناه العبيد.

ومن المقرر أن تلتقى ميجان مساء اليوم برائدات الأعمال والمستثمرات اللاتي يعملن في مجال التكنولوجيا، بينما يقوم هاري في بوتسوانا، غدا الخميس، بزرع أشجار في محمية شوبي فورست تري، كما سوف يزور مشروعًا لعلاج فيروس العوز المناع البشري "اتش أي في".

وبعد زيارته لأنجولا ومالاوي من المقرر أن يلتئم شمل الأمير وزوجته في جنوب إفريقيا ثانية، مطلع كتوبر المقبل، ليختتما زيارتهما للبلاد في مدينة جوهانسبرج في اليوم التالي.

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