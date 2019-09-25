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محافظات

المنيا تتابع عددًا من الأنشطة والفعاليات بمكتبة مصر العامة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 12:04 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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تابع محافظ المنيا، عددا من الأنشطة والفعاليات بمكتبة مصر العامة بشارع كورنيش النيل، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدمها المكتبة لزائريها من أبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، وشملت الجولة تفقد عدد من أقسام المكتبة منها قاعات الهوايات والاطلاع وتدريب الكمبيوتر واللغات والاجتماعات والدوريات.

أشاد المحافظ بدور المكتبة في نشر الثقافة بين أبناء المحافظة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالمكتبات وكل ما يتعلق بنشر الوعي الثقافي بين المواطنين، وتشجيع الأفراد من كافة الأعمار والفئات على تنمية القراءة والاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية المتاحة بالمكتبة، حيث تسهم القراءة في تكوين الشخصية النامية المبدعة المبتكرة وتشكيل الفكر الناقد للفرد وتنمية ميوله واهتماماته.

كما وجه المحافظ بالتوسع في الدورات التدريبية وبخاصة اللغات، مع ضرورة تحديث المواد التعليمية والثقافية التي توفرها المكتبة.

أوضحت دكتورة منال عبد السلام مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، أن المكتبة تحوي بين أركانها عدد كبير من الكتب والمقتنيات الثقافية والدوريات الهادفة في جميع المجالات، التي تسهم في الارتقاء بالفكر وتنمية المعرفة في شتى مناحي الحياة.

وتعد المكتبة أحد فروع مكتبات مصر العامة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتمثل صرحا ثقافيا ومنارة جديدة للعلم والمعرفة في محافظة المنيا.

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