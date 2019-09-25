استمرار إخلاء سبيل متهم بـ"خلية شقة الهرم"

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الأربعاء، استمرار إخلاء سبيل المتهم "أحمد سيد" على ذمة القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية شقة الهرم" بتدابير احترازية.



ويواجه المتهم واثنان آخران اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.