مجازاة مدير عام بهيئة التأمين الاجتماعي

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية 112 لسنة 61 قضائية، بمجازاة مدير عام إدارة التحقيقات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعقوبة الإنذار؛ لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابه مخالفات قانونية وإدارية.



أكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، بأن "محمد. أ" مدير عام إدارة التحقيقات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي احتفظ بمستند خط السير المقدم من "هناء إبراهيم عبدالله" عضو الإدارة القانونية والمعتمد من "أيمن. م"، القائم بالعمل بدلًا منه دون وجه حق، وأمتنع عن تسليمه إلى الجهات المختصة.



وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وافقت على محاكمة المخالف بِناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.



جاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني للوزيرة إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 4205 بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالف.



وأكدت مذكرة المستشار القانوني موافقة الوزيرة على إحالة المذكور للمحاكمة وأرفق أصل المذكرة التي عرضت على الوزيرة رقم 155 وأصل ملف التحقيق في الشكوى رقم 1755 لسنة 2018 تفتيش فني.