استنشقت مادة سامة.. مصرع فتاة داخل منزلها في نجع حمادي

لقيت فتاة مصرعها، إثر استنشاقها مادة سامة بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.



تلقى اللواء مجدى القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث، بمصرع أنجي الصاوي سعيد عبد الله، 17 سنة، في منزل أسرتها بقرية الشاوريه بنجع حمادي.



تبين للعميد أمين سند رئيس المباحث، أن الفتاة استنشقت مادة سامة بمنزلها عن طريق الخطأ، ولقيت مصرعها.



وأشرف الدكتور خالد يوسف مدير مرفق الإسعاف، على نقل الجثة لمشرحة مستشفى نجع حمادى العام، وتم تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة، حيث قرر مدير نيابة نجع حمادي انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.