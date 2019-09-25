ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المود المخدرة بطنطا

شنت مباحث قسم شرطة أول طنطا حملة أمنية مكبرة أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة.



تلقى المقدم أحمد الهرميل مفتش المنطقة المركزية، إخطارًا من الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم اول طنطا، يفيد بتمكن ضباط المباحث من ضبط "م.م.م.ع" وشهرته "مجدي العاقل" 21 سنة، وبحوزته 42 قطعة حشيش بقصد الاتجار وسلاح أبيض "مطواة" بقصد البلطجة، هاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة البيع.



كما تم ضبط "م.م.ح" وشهرته "عرفان" 29 سنة، وبحوزته 20 قطعة حشيش، 150 قرصًا مخدرًا مختلف الأنواع بقصد الاتجار، وسلاح ناري طبنجة بقصد البلطجة، مبلغ مالي من حصيلة البيع، وهاتف محمول، و"ا.م.ا.ع" 37 سنة، عاطل، وبحوزته 12 قطعة حشيش بقصد الاتجار، سلاح أبيض "مطواة" بقصد البلطجة، ومبلغ مالي من حصيلة البيع، و"ه.م.س" 29 سنة، وبحوزته 22 قطعة حشيش بقصد الاتجار، وسلاح أبيض "مطواة" بقصد البلطجة وهاتف محمول ومبلغ مالي من حصيلة البيع.



تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابه لاستكمال التحقيقات.