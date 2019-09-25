ضبط 57 مخالفة تموينية بمركز دير مواس في المنيا

ضبطت الوحدة المحلية لمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، عددا من المخالفات التموينية خلال حملة تفتيشية مكبرة تم تنظيمها بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا بضرورة تشديد الرقابة على المخابز البلدية، وتكثيف الحملات لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش ومنع جشع التجار وردع المخالفين.



أوضح المهندس علي غلاب رئيس المركز، أن الحملة حررت 22 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين نقص في الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، وعدم توافر الاشتراطات البيئية، وتحرير 35 محضرا للبداليين التموينيين، وذلك لعدم الإعلان عن وصول المقررات التموينية وعدم وجود شهادة صحية.



وأكد رئيس المركز أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية لإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية المعروض من السلع الغذائية من أجل الارتقاء بالمجتمع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.