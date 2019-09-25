إزالة وإيقاف أعمال 4 حالات تعد بالبناء في المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية من خلال الحملات التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعينة، تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا، بعدم التهاون في أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.



قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة حالتي تعد بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة قيراط و3 أسهم، بالإضافة لإيقاف أعمال بناء حالتين في المهد على مساحة 150 متر مربع.



وأوضح رئيس المركز أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن هذه الحملات تتم بصورة دائمة ومستمرة للتصدي لجميع أشكال التعدي والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة.