مليونا دولار مساعدات كويتية لدعم برامج "الفاو" في اليمن

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" اليوم "الأربعاء" إن دولة الكويت ساهمت بمبلغ مليوني دولار لدعم برامج المنظمة في اليمن.



وأوضحت "الفاو" في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، أن "حكومة دولة الكويت ساهمت بمبلغ 2 مليون دولار لتعزيز التدخلات الزراعية الطارئة وتحسين وضع الأمن الغذائي والتغذية التي تقوم بها منظمة الأغذية والزراعة في اليمن".



وأضافت أن " التمويل سوف يساهم في تقديم المساعدة إلى حوالي 8.6 مليون يمني ممن يعانون الانعدام الشديد للأمن الغذائي".



وقال ممثل "الفاو" في اليمن الدكتور حسين غادين، إن " الدعم السخي سوف يساعد المنظمة على تأمين واستعادة سبل المعيشة الزراعية وذلك من خلال تشجيع اعتماد المجتمعات المحلية على الذات حيث نسعى جاهدين لضمان استمرار إنتاج الأسر لغذائها بنفسها حتى في أوقات الأزمات".



وبحسب البيان، فان الصراع وفقدان الأمن يمثلان الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في اليمن.. وأن النزاع دمر سبل عيش الناس وحد من فرص الدخل وقلل من قدرتهم على شراء الغذاء.