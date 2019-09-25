حفظ التحقيقات فى حريق محل بحدائق القبة

حفظت نيابة حدائق القبة الجزئية، الأربعاء، التحقيقات في حريق نشب بمحل أسفل عقار سكني لعدم وجود شبهة جنائية.



كانت النيابة قد أمرت باستدعاء المتضررين للاستماع لأقوالهم حول الواقعة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات.



وبانتقال فريق من النيابة لإجراء المعاينة، تبين أن النيران أتت على المحل بالكامل وتفحمت محتوياته، ولا يوجد أى خسائر بشرية الحادث، وأن ماسًا كهربائيًا تسبب في الحريق.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار بحدائق القبة، فتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، وتمت محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، لمحاولة إخماد الحريق.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيقات.