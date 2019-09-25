اقتصاد جنوب إفريقيا يستمر فى دوامة التراجع للشهر السبعين

بقي اقتصاد جنوب إفريقيا غارقًا في فترة التراجع الأطول له منذ عام 1945، ما يزيد من الضغوط على الحكومة لتطبيق إصلاحات من أجل النهوض بالثقة فى الوضع الاقتصادى ودعم النمو.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الاقتصاد في جنوب إفريقيا دخل في سبتمبر الجارى شهره السبعين من فترة التراجع التي يمر بها حاليًا، وفقًا لنشرة ربع سنوية أصدرها البنك المركزي لجنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، في العاصمة بريتوريا.



يأتي ذلك وسط ضعف النمو الاقتصادي وتآكل الثقة فى الاقتصاد منذ عدة سنوات، بالإضافة إلى هبوط مؤشر يقيس الرأي بشأن قطاع التصنيع.



ولم يسجل اقتصاد حنوب إفريقيا، الأكثر اعتمادًا على التصنيع بين دول قارة إفريقيا، نموًا يزيد على 2% منذ عام 2013، كما تظهر التوقعات المحدثة للبنك المركزي والتي نشرت الأسبوع الماضي أنه لن يصل حتى إلى هذه النسبة من النمو بحلول عام 2021.



وسوف يكون النمو الذي يتوقعه البنك المركزي، وهو 6ر0% للعام الجاري هو الأضعف خلال عام بالكامل منذ عام.2016



وحثت المجموعات التجارية والبنك المركزي الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل دعم الاقتصاد وخفض البطالة.