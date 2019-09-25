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سياسي

المصريين الأحرار: أردوغان وضع تركيا خلف القضبان

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:53 ص
جريدة الدستور
عائشة حسن
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رحب رئيس حزب "المصريين الأحرار" الدكتور عصام خليل، ببيان وزارة الخارجية المصرية ردًا على تطاول الرئيس التركى على الدولة المصرية.

وأكد رئيس حزب "المصريين الأحرار"، في بيان أصدره اليوم، أنه "يبدو أن أردوغان لا زال يراوده حلم الخلافة ويمهد الأرض للانقلاب على الإرث العلماني للمؤسس كمال أتاتورك"، موضحًا أن أردوغان وضع تركيا خلف القضبان.

وقال الدكتور عصام خليل، "لم يعد خفيًا أن الرئيس التركى فتح المجال أمام التلاعب في منظومة الحقوق والحريات، وشهدت تركيا في عهده مجذرة حقيقة لمنظومة حقوق الإنسان بشكل كامل، يدفع المواطن التركي ثمنها، ومعه جيرانه الأكراد والسوريون، وهو ما يؤكد أن تركيا تحت حكم أردوغان باتت خطرًا ليس على الأتراك وحدهم، بل إن الخطر يصل إلى مدى أبعد بكثير من حدود تركيا، فهو أصبح خطرًا على أمن البحر المتوسط والخليج بتحالفه مع إيران وقطر، وخطر على أوروبا بإيواء عناصر من الإخوان المسلمين الجماعة المصنفة إرهابية في دول، مثل: مصر والسعودية والإمارات والبحرين".

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