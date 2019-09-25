الأمن العام ينفذ 231 حكمًا قضائيًا متنوعًا

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 46 قضية "مزاولة مهنة دون تصريح، دخول دائرة جمركية، محاولة صعودة باخرة بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي، انتحال صفة"، كما تم تحرير 1298 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 231 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 7 قضايا تزوير متنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.