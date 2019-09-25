السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية فى المنيب

سيطرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، الأربعاء، على مشاجرة بالأسلحة النارية بين صاحب مقهى وآخرين بسبب تجدد خلافات قديمة بينهم.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية عن أمن الجيزة، إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة المنيب بالجيزة.



انتقلت قوات مباحث قسم شرطة الجيزة، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها.



وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن المشاجرة نشبت بين صاحب مقهى، وطرف آخر، بسبب خلافات بينهما، وأنه كانت توجد بينهما خلافات قديمة تجددت مرة أخرى، وأطلق الطرفان الأعيرة النارية.



تم ضبط المتهمين من الطرفين والأسلحة المستخدمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.