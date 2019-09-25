إحباط تهريب 336 ألف جنيه عبر المنافذ

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها؛ لإحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد عن ضبط قضيتي تهريب بلغ إجمالي المبالغ الأجنبية المضبوطة بهما ما يعادل 336 ألف جنيه.



تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.