ضبط بضائع مهربة بقيمة مليون و500 ألف جنيه

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الأربعاء، حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها؛ لإحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة - في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 9 قضايا تهريب، تضمنت "معسل أنواع مختلفة، معدات حفر، منشطات، قطع غيار ماكينات، مستلزمات طبية، شيش إلكترونية، هواتف محمولة، ملابس أجنبية الصنع"، بإجمالى مليون ونصف جنيه.



تحرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.