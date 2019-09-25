إحالة سائح إنجليزي إلى مستشفى الأمراض النفسية في أسوان

حولت مستشفى الأقصر الدولي سائحا إنجليزيا لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بأسوان، ذلك بعدما أقدم على الانتحار، بمحاولة إلقاء نفسه في مياه النيل، إثر إصابته بحالة من الانفعال الحاد، أثناء تواجده على متن فندق عائم في مدينة الأقصر.



تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد إصابة سائح يدعى "كليفين هاريس" إنجليزي الجنسية، ويبلغ من العمر 69 عامًا، مصاب بحالة من الانفعال الحاد، أثناء تواجده على متن فندق عائم بنيل الأقصر، بصحبة زوجته، على إثرها حاول إلقاء نفسه في مياه النيل، وخلال قيام زوجته وأفراد طاقم الباخرة بمنعه، تعدى على زوجته بالضرب، وأحدث بها عدة إصابة ممثلة في كدمات وقطع باللسان.



وبسؤال الزوجة، أكدت إن زوجها يخضع للعلاج النفسي بإحدى المصحات النفسية في بلده، وأنه أثناء جلوسهما مع بعضهما البعض أصيب بحالة من الانفعال الحاد، حاول على إثرها إلقاء نفسه في النيل، وبعرض على الطبيب المختص بالباخرة حوله لمستشفى الأقصر الدولي.



وبفحصه من جانب الأطباء، تبين أنه في حالة صحية جيدة، إلا إنه في حالة إلى فحص من جانب طبيب نفسي، وتم تحويله لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بأسوان.



حرر محضر بالواقعة حمل رقم 8029 إداري قسم شرطة بندر الأقصر، وجارِ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.