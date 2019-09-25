مقتل 11 داعشيا بغارة أمريكية في ليبيا

أفادت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، اليوم الأربعاء، بمقتل 11 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في غارة جوية قرب مدينة مرزق أقدم مدن الجنوب الليبي.



وذكرت القيادة العسكرية الأمريكية- حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل- أنها نفذت غارة جوية صباح اليوم على تنظيم داعش بمحيط مدينة مرزق.