أعمال صيانة بأنفاق المرغنى والعروبة والثورة

تواصل الإدارة العامة لمرور القاهرة، الأربعاء، اتخاذ كل الإجراءات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بنطاق أنفاق "الميرغني، العروبة، الثورة"، حيث بدأت أعمال الصيانة منذ الجمعة والسبت الموافقين 20 و21 سبتمبر الجاري.



وتستمر الأعمال ليلًا فقط من الثانية عشرة صباحًا حتى الخامسة صباحًا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.