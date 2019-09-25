"دومتي" تتعاقد مع "التجاري الدولي"

وقعت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، عقد قرض متوسط الأجل مع البنك التجاري الدولي.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة، اليوم الأربعاء، أنه بموجب القرار يتيح البنك للشركة الحصول على قرض بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه بسعر فائدة قدره متوسط سعر العائد المعلن من البنك المركزي.



وبحسب البيان، يكون هذا التمويل متاحًا للسحب منه خلال 12 شهرًا، تبدأ من تاريخ أول سحب أو سحب إجمالي القرض أيهما أقرب.



وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يتم سداد القرض على 20 قسط ربع سنوي، تبدأ بعد فترة سماح قدرها 6 أشهر من تاريخ انتهاء فترة السحب، على أن يكون استحقاق آخر قسط بعد 75 شهرًا من تاريخ أول سحب.



ولفتت الشركة إلى أن القرض يهدف توفير السيولة اللازمة لتمويل النفقات الرأسمالية المستقبلية للشركة والتوسعات في منتجات الشركة الجديدة.



وحققت دومتي أرباحًا بلغت 66.3 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 98.13 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.