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سياسي

جدول أعمال أول أيام مؤتمر المحامين السنوي بالغردقة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:18 ص
جريدة الدستور
محمد جعفر
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ينطلق، مساء اليوم، مؤتمر نقابة المحامين العام السنوي برئاسة النقيب العام سامح عاشور، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، وذلك بمدينة الغردقة ويستمر حتى 28 سبتمبر الجاري.

وفيما يلي أعمال جدول الأعمال اليوم الأول:

1:00 ظهرًا استقبال السادة المشاركين وبدء عملية التسكين.

7:00 مساءً بدء التحرك إلى الجلسة الافتتاحية.

8:00 مساءً الجلسة الافتتاحية بالسرادق المقام بمنطقة الأحياء أمام مجموعة فنادق هاواي.

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