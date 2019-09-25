تفقد استعدادات المؤتمر السنوي لنقابة المحامين

تفقد سامح عاشور نقيب المحامين، مساء أمس، السرادق المقام بمنطقة الأحياء بالغردقة والذى من المقرر أن يشهد أعمال المؤتمر العام السنوى لنقابة المحامين اليوم، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المحاماة"، وذلك بمدينة الغردقة ويستمر حتى 28 سبتمبر الجاري.



ومن المقرر أن يتم الافتتاح الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر 5 لجان تبدأ عملها في اليوم التالي للافتتاح هي "ضوابط القيد وتنقية الجداول، و"الأكاديمية وشروط القبول، ومدونة السلوك المهني، ومشروع قانون الإدارات القانونية، وحقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة".



جاء ذلك بحضور "مجدى سخى وكيل النقابة، أسامة سالمان عضو المجلس، وأدهم عشماوى عضو المجلس وممدوح عبدالعال عضو المجلس، الدوشى شاكر نقيب محامى الأقصر، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعيات".