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شركات أوروبية لصناعة السيارات تحذر من "بريكست"

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:14 ص
جريدة الدستور
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حذرت بعض شركات صناعة السيارات الأوروبية من عواقب كارثية في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لحماية هذا القطاع الهام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تضيف مليارات الجنيهات الإسترلينية لتكاليف الإنتاج وستعرض الملايين لخطر فقدان وظائفهم.

وصرح مايك هيوز الرئيس التنفيذي للجمعية الإنجليزية لصناع وتجار السيارات بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكون له تأثير فورى ومدمر على الصناعة، وسيقوض المنافسة، وسيتسبب في أضرار حادة لا يمكن إصلاحها.

وأضاف هيوز أن المفاوضين الأوروبيين والإنجليز يتحملون مسئولية للعمل معًا للتوصل لاتفاق أو المخاطرة بتدمير هذه الدعامة الحيوية للاقتصاد.

من جانبه، صرح لوك تشاتيل، رئيس اتحاد الصناعة الفرنسي، بأن الخروج غير المنظم من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير مباشر على التعريفات الجمركية وإجراءات الجمارك والجوانب اللوجيستية، كما سيكون له تأثير غير مباشر على كل القطاعات الاقتصادية بسبب التراجع المتصور في معدل النمو الأوروبى.

يذكر أن قطاع صناعة السيارات الأوروبي يحذر منذ فترة من عواقب الخروج غير المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير أن هذه التحذيرات الأخيرة تأتى في ظل اقتراب الموعد المقرر لخروج بريطانيا في نهاية الشهر القادم وسط الأزمة الخطيرة التي تواجهها الحكومة بعد رفض المحكمة قرار تعليق أعمال البرلمان الذي أقدم عليه رئيس الوزراء بوريس جونسون.

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