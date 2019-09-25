قرض من البنك الدولي بـ 500 مليون يورو لرومانيا

وقعت رومانيا اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 500 مليون يورو لتوفير برامج الرعاية الطبية الأولية للمواطنين وتعزيز الخدمات الصحية الوقائية في المناطق الأقل نموا.



وذكرت الحكومة، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري، أن البرنامج يغطي 3 مجالات رئيسية والغرض منه تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية للمقيمين غير المشمولين بتغطية كافية وتوسيع نطاق حزمة الخدمات الطبية الأساسية للأفراد غير المؤمن عليهم والمستضعفين والمعرضين للخطر.

