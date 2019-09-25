مدرب تشيلسي: جمهورنا ذكي يعرف أننا في تقدم

اكد مدرب ​تشيلسي​، ​فرانك لامبارد​، علي ان أن كل من يتابع النادي الازرق سيعرف أنه يتقدم بشكل ملحوظ، وكان لامبارد قد تحدث عن الهزيمة الموجعه لصفوف البلوز نتيجة مواجهة ​ليفربول​.



وقال إنه يعتقد أن الفريق يحقق تقدمًا على جميع الجبهات ويعتقد أن المشجعين يمكنهم رؤية ذلك التقدم بأعينهم.



واضاف قائلا للموقع الرسمي للنادي: "مشجعو تشيلسي أذكياء في ما يتعلق بكرة القدم. لقد شاهدوا الأكبر سنًا منهم الكثير من الأشياء المختلفة، لكنهم بالتأكيد يقفون خلفنا".



وقال: "لدينا الآن لاعبون شباب وأعتقد أن المشجعين سيكونون صبورين معهم، وسوف يحتاجون إلى ذلك، ولكن في نفس الوقت تظل القواعد كما هي دائمًا، إذا أظهرت شغفًا وكفاحًا ورغبة في اللعب من أجل النادي فسوف يحترم المشجعون أن تفوز أو تخسر أو تتعادل".