البورصة تودع الهبوط وتصعد جماعيًا في مستهل التعاملات

صعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعى لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات شراء واضحة على أغلبية أسهم السوق، بعد وصول أسعار الأسهم لمستويات مغرية للشراء.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 47. 0 %، بما يعادل 62 نقطة ليصل إلى مستوى 13230 نقطة.



كما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس 30" بنسبة 04. 0 % بما يعادل 44. 0 نقطة ليسجل مستوى 483.5 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 20 مليون جنيه، بتداولات لنحو 10.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 793 عملية بيع وشراء.