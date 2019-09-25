"شبل".. نائبا لرئيس حزب الغد للأمن

أصدر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، قرارًا اليوم بتعيين اللواء شبل عبد الجواد عبد الرحمن نائبًا لرئيس الحزب للأمن.



وقال الحزب في بيان له، إن اللواء شبل عبد الجواد، هو رئيس الشرطه العسكريه السابق، ورئيس قطاع مكافحه الأرهاب للمنظمه العربيه الأفريقية، والمشرف العام على بحيرات مصر الشمالية، وواحد من أهم قادة الشرطه العسكرية فى ثورتي يناير ويونيو.



ويحاول الغد استكمال تشكيلاته ولجانه وبناؤه التنظيمي استعدادا للانتخابات النيابية المقررة العام المقبل.