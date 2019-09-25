أهلية عامل انتحر في دار السلام: تعثر في سداد قرض

تستمع نيابة دار السلام الجزئية، الأربعاء، إلى أهلية عامل انتحر شنقًا داخل مسكنه، بسبب تعثره في سداد قرض قيمته 5000 آلاف جنيه، والذين أكدوا عدم وجود شبهة جنائية.



تلقى العميد محمد علام مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي، مفاده انتحار "محمود حسين" 40 سنة، عامل، ومقيم بمنطقة عزبة خيرالله.



انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم وسام عطية، وبإجراء التحريات تبين دخول الضحية في أزمة نفسيه بسبب تعثره في سداد مبلغ مالي قيمة قرض، ما جعله يقدم على الانتحار وشنق نفسه داخل مسكنه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.