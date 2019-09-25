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3.5 مليون جنيه لتجديد شبكة مياه الشرب بحي العرب في الغردقة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:10 ص
جريدة الدستور
كتب -علي عواد
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أعلن المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه يجرى العمل حاليًا علىإاحلال وتجديد شبكات المياه بمنطقة العرب، بتكلفة تقديرية 3 ملايين و500 ألف جنيه، وذلك لتحسين كميات ضخ المياه ولتأمين جودة مياه الشرب التي يتم ضخها لأهالي المنطقة.

وأضاف "صديق" في بيان له اليوم، أن الشركة تنفذ عددا من عمليات الإحلال والتجديد لبعض شبكات المياه، بعدد من المناطق، حيث يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية لضمان جودة المياه التي تصل للمواطن، بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة للمعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، لافتًا إلى تواجد كيميائيين في أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية، و5 معامل متنقلة، وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدوري للشبكات والخزانات الرئيسية.

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