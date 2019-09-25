"نيكي" يهبط لأقل مستوى بفعل قضية ترامب

هبط المؤشر نيكي القياسي لأقل مستوى في أسبوع، اليوم الأربعاء، بعدما دعا مشرعين أمريكيين إلى إجراء تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب بينما أدت بيانات ثقة المستهلكين الامريكيين الضعيفة لتنامي المخاوف، إزاء الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.



ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.4 % إلى 22020.15 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 18 سبتمبر، بينما فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% مسجلا 1620.08 نقطة ومقتفيا أثر انخفاض طفيف لوول ستريت.



وكان المؤشران قد ارتفعا لذروة 5 أشهر عند الإغلاق أمس. وسجل قطاعا منتجات النفط والفحم والآلات أسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا ونزل مؤشر الأول 0.1% وتراجع مؤشر الثاني 1.2%.



وكان قطاع النقل الجوي من النقاط المضيئة وزاد مؤشره 1.1%، وارتفع سهم الخطوط الجوية اليابانية 1.2% وزاد سهم يه.إن.إيه هولدينجز 1 %.