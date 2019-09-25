النويشى يطالب رئيس الوزراء بدعم مستشفى"الواسطى"

تقدم النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس، بمذكرتين خلال لقاءه الدكتور مصطفى مدبولى بشأن دعم مستشفى الواسطى المركزى وإمكانية تحويلها لمستشفى عام، وكذلك دعم مستشفى قروى الميمون وإمكانية تحويلها لمركز متميز لصحة الأم والطفل.



وأكد النويشى أنه أوصت الجلسة العامة بمجلس النواب بتحويل مستشفى الواسطى المركزي (أ) بمحافظة بني سويف إلى مستشفى (عام)، وتجهيزه طبقًا للمعايير، ووضعه في خطة عام 2018 2019، والتي تنفرد بتقديم خدمات طبية لأكثر من مليون مواطن ينتمون إلى ثلاث محافظات وهي بنى سويف والفيوم والجيزة، وكذلك لحوادث 3 طرق رئيسية وهي الصحراوي الشرقي والصحراوي الغربي والطريق الزراعي، طريق «القاهرة أسيوط»، نظرًا لموقعها الجغرافي الحيوي والاستراتيجي، وأن التعداد السكاني لمركز الواسطى فقط بمحافظة بنى سويف الذي أخطرنا مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار طبقًا للتعبئة والإحصاء 2018 رسميًا هو 497945 نسمة.



وطالب النويشى بتحويل مستشفى الميمون القروى، إلى مركز متميز لصحة الأم والطفل، والتى تخدم 150 ألف نسمة بقرى " الميمون، بنى سليمان، بنى نصير،نزلة الجنيدى "، لضمان تقديم الخدمة اللازمة بكفاءة، مؤكدًا حصوله على موافقتين من وزير الصحة، الأولى على تبرع أحد المواطنين بإنشاء وحدة غسيل كلوى كاملة " ماكينات وأثاث"، والثانية دعمها بـ 10 ماكينات غسيل كلوى.



جاء ذلك على هامش لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالأمس بأعضاء مجلس النواب بمحافظة بني سويف، لمتابعة مطالب واحتياجات المحافظة، بنهاية زيارة بنى سويف اليوم.