برلماني: السيسي كان حاسما في قضية "سد النهضة"

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة حديثه عن سد النهضة.



وأوضحت في بيان لها، أن الرئيس كان واضحا وحاسما حينما تطرق لأزمة سد النهضة والتجاوز الإثيوبي الواضح للجميع، وتأكيده أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة.



وأشارت وكيل لجنة الصحة، إلى أن الدولة المصرية وجهت بذلك رسالة للعالم بشأن خطورة تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة وانعكاسات سلبية على الاستقرار والتنمية في المنطقة بصفة عامة.



وكان الرئيس أكد في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن لم تفض المفاوضات مع أثيوبيا إلى نتائجها المرجوة. وعلى الرغم من ذلك، فإن مصر مازالت تأمل فى التوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة، لشعوب نهر النيل الأزرق فى إثيوبيا والسودان ومصر.



وشدد أنه استمرار التعثر فى المفاوضات حول سد النهضة، سيكون له انعكاساته السلبية على الاستقرار، وكذا على التنمية فى المنطقة عامة.. وفى مصر خاصة، فمياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة، وقضية وجود، وهو ما يضع مسئولية كبرى على المجتمع الدولي، للإضطلاع بدور بناء فى حث جميع الأطراف على التحلى بالمرونة، سعيًا للتوصل لاتفاق مرض للجميع.