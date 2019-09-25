اينجس: لم نكن نحتاج لدافع إضافي للفوز الكبير على بورتسموث

قال داني اينجس لاعب ساوثامبتون إنه لم يكن يحتاج لدافع إضافي خلال فوز كبير برباعية دون رد على غريمه ومستضيفه بورتسموث في كأس الرابطة يوم الثلاثاء في أول قمة للساحل الجنوبي منذ سبع سنوات بين اثنين من أشرس المنافسين في كرة القدم الإنجليزية.



وسجل إينجس هدفين ليحقق ساوثامبتون أول انتصار على ملعب فراتون بارك في 35 عاما.



وضغط بورتسموث بقوة في أول 20 دقيقة، حيث كان بوسعه التقدم 2-صفر، لكن إينجس أحبط أصحاب الأرض عندما سجل لساوثامبتون على عكس سير اللعب في الدقيقة 21 قبل أن يضيف هدفا ثانيا قبل نهاية الشوط الأول.



وجعل سيدريك سواريس النتيجة 3-صفر في الدقيقة 77 واختتم ناثان ريدموند أهداف ساوثامبتون قبل أربع دقائق على النهاية ليحقق فريقه أكبر انتصار في تاريخه خارج ملعبه على جاره والأول له باستاد فراتون بارك منذ 1984.



وتأهل ساوثامبتون إلى الدور الرابع في المسابقة.



وأبلغ اينجس موقع ساوثامبتون على الانترنت "بعد أن حصلت على الضوء الأخضر للعب كنت أتعطش لأداء قوي لاني انتمي لهذه المنطقة وأعرف تماما مدى أهمية هذه المباراة لساوثامبتون والجماهير".