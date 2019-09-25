ضبط 6 متهمين بحوزتهم بانجو وأقراص مخدرة في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 6 متهمين، بحوزتهم أسلحة نارية وكميات من المواد المخدرة.



وتلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، إخطارا يفيد بالقبض على 6 متهمين، وبحوزتهم التالي، 3 سلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 3.200 كيلو جرام، بالإضافة إلى 500 جرام حشيش، و31 أقراص مخدرة.



وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها حيالهم.



وذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان برئاسة اللواء محمد عمارة مدير الأمن، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص.